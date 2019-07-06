2019-07-06T12:54:33+03:00
Общество

В Рубцовске врачи приняли участие в сдаче норм ГТО

Юлия ЕВГРАФОВА
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На своем примере врачи рубцовский больниц показали горожанам насколько важно заниматься спортом, сообщили журналисты «ГТРК Алтай» 5 июля.

Программа сдачи ГТО у медиков была стандартной. Они подтягивались, отжимались, соревновались в гибкости и бегали. Причем последней дисциплине уделили больше всего внимания. Были челночные забеги, спринт и бег на длинные дистанции.

К слову, своим участием в сдаче ГТО рубцовские врачи подали правильный и полезный пример горожанам.

- Это движение вновь обрело силу, потому что у нас появился невидимый враг – болезнь. И основная причина любой болезни – образ жизни каждого из нас. Своим примером хотим показать, что здоровый образ жизни ведёт к профилактике заболеваний. А профилактика – это основа основ, - сказал Евгений Байкин, заместитель главного врача по лечебной части Рубцовского онкологического диспансера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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