2019-07-06T11:25:22+03:00
Происшествия

В Барнауле в сильном пожаре мог пострадать ребенок

Юлия ЕВГРАФОВА
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Пожар ликвидированПожар ликвидированФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
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В обед 6 июля в пятиэтажке по адресу Северо-Западная, 56 в одной из квартир произошел сильный пожар. К счастью, пострадавших и погибших в результате происшествия нет, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Как отмечают в ведомстве, пожар произошел около 12:30 в квартире, находящийся на пятом этаже. На место оперативно выехали пожарные. Когда они прибыли на место, то квартира уже сильно пылала и из окна шел густой черный дым. В результате огнеборцы эвакуировали 30 жильцов. Из квартиры, в которой и случился пожар, спасли двоих, в том числе ребенка.

Общая площадь пожара – 20 квадратных метров. В итоге в квартире были повреждены домашние вещи, стены, пол и потолок. Чтобы потушить огонь понадобилось 10 единиц пожарной техники и 31 человек.

К слову, от огня никто не пострадал. Предварительная причина пожара - нарушение правил монтажа электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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