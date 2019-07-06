В Барнауле в сильном пожаре мог пострадать ребенок

СЕГОДНЯ 11:17 2019-07-06T11:25:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В обед 6 июля в пятиэтажке по адресу Северо-Западная, 56 в одной из квартир произошел сильный пожар. К счастью, пострадавших и погибших в результате происшествия нет, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Как отмечают в ведомстве, пожар произошел около 12:30 в квартире, находящийся на пятом этаже. На место оперативно выехали пожарные. Когда они прибыли на место, то квартира уже сильно пылала и из окна шел густой черный дым. В результате огнеборцы эвакуировали 30 жильцов. Из квартиры, в которой и случился пожар, спасли двоих, в том числе ребенка.

Общая площадь пожара – 20 квадратных метров. В итоге в квартире были повреждены домашние вещи, стены, пол и потолок. Чтобы потушить огонь понадобилось 10 единиц пожарной техники и 31 человек.

К слову, от огня никто не пострадал. Предварительная причина пожара - нарушение правил монтажа электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU