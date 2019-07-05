Восемь населенных пунктов может подтопить на Алтае из-за разрушения плотины XVIII века

СЕГОДНЯ 13:49 2019-07-05T13:50:58+03:00

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Губернатор Виктор Томенко поручил принять в собственность Алтайского края плотину на озере Белом. Строение появилось еще в XVIII веке.

Как сообщает пресс-центр правительства Алтайского края, плотина на озере Белом в поселке Имени 8 марта Курьинского района находится в аварийном состоянии. Если она разрушится, то восемь населенных пунктов с населением около шести тыс. человек будут подтоплены.

- Плотину, по имеющимся данным, начали строить в первой половине XVIII века. Она входила в комплекс гидросооружений, которые приводили в действие водяной агрегат сначала Колывано-Воскресенского медеплавильного завода, а затем Колыванской шлифовальной фабрики. Плотина и идущий от нее канал являются объектами культурного наследия и находятся в федеральной собственности. Поэтому мы не имеем права тратить деньги краевого бюджета на укрепление плотины и вообще предпринимать какие-либо действия на охраняемом законом РФ объекте, - отметил заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко.

На протяжении нескольких лет власти региона пытались добиться выделения федеральных денег на укрепление плотины.

- После перевода плотины и канала в краевую собственность приступим к строительству дополнительного гидросооружения, которое гарантированно защитит территорию и население от опасности», - добавил Игорь Степаненко.

В настоящее время, на территории района действует режим повышенной готовности, а на самом гидросооружении, в границах Колыванского сельсовета, режим чрезвычайной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU