На Алтае мужчина пострадал при пожаре на станции техобслуживания
4 июля в Рубцовском районе Алтайского края произошел серьёзный пожар. Один человек пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Пожар случился в посёлке Весёлоярск на территории станции техобслуживания. О происшествии спасателям сообщили в 11:05. Возгорание произошло в гараже СТО, также горели ёмкости с горюче-смазочными материалами на территории станции.
Пожарные около полутора часов боролись с огнем. Всего в тушении принимали участие 20 человек личного состава и восемь единиц пожарной техники. Кроме того, в работе принимала участие сельская добровольная пожарная дружина.
Общая площадь возгорания составила порядка 250 квадратных метров. По предварительным данным, в результате пожара пострадал мужчина, работник станции. Пока спасатели отметили, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Обстоятельства происшествия выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU