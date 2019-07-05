На Алтае мужчина пострадал при пожаре на станции техобслуживания

СЕГОДНЯ 04:33 2019-07-05T04:33:56+03:00

Изменить размер текста: A A

4 июля в Рубцовском районе Алтайского края произошел серьёзный пожар. Один человек пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожар случился в посёлке Весёлоярск на территории станции техобслуживания. О происшествии спасателям сообщили в 11:05. Возгорание произошло в гараже СТО, также горели ёмкости с горюче-смазочными материалами на территории станции.

Пожарные около полутора часов боролись с огнем. Всего в тушении принимали участие 20 человек личного состава и восемь единиц пожарной техники. Кроме того, в работе принимала участие сельская добровольная пожарная дружина.

Общая площадь возгорания составила порядка 250 квадратных метров. По предварительным данным, в результате пожара пострадал мужчина, работник станции. Пока спасатели отметили, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Обстоятельства происшествия выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU