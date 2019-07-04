Новая выставка, посвященная Михаилу Калашникову, открывается в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 04:54 2019-07-04T04:54:47+03:00

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В Мемориальном музее Михаила Калашникова в Курье откроется выставка «Зарубежные визиты». Она посвящена заграничным поездкам конструктора.

Как отметили в пресс-службе регионального министерства культуры, это уже третья по счету тематическая выставка в 2019 году из общего цикла выставок «Приоткрывая фонд Михаила Калашникова».

Активные заграничные поездки алтайского оружейника начались с 1990-х годов. Именно тогда он впервые полетел в США. Во время этого визита Михаил Калашников познакомился со своим «заочным конкурентом», создателем винтовки М-16 Юджином Стоунером. Потом были визиты в Германию, Аргентину, Индию, Ливию и многие другие страны. Экспозиция выставки включает в себя фотографии, а также личные вещи Михаила Калашникова, привезенные из тех самых поездок: бейджи, сувениры, подарки.

Выставка продлится до 19 сентября 2019 года, телефон для справок: 8 (38576) 232-60.

ИСТОЧНИК KP.RU