В Бийске закрыли отделение травматологии из-за нехватки кадров

СЕГОДНЯ 08:17 2019-07-03T08:35:15+03:00

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В Бийске закрыли отделение травматологии горбольницы. Причина – острая нехватка медработников. Приказ подписан Министром ведомства Дмитрием Поповым.

Как сообщили в «Бийском рабочем», в городе плохая ситуация с зарплатами, все стараются уходить в частные клиники.

На сегодняшний день укомплектованность больниц и поликлиник Бийска врачами составляет в среднем 35-36 % от минимального необходимого количества. По данным краевой статистики, в Бийске ситуация с укомплектованностью врачей обстоит несколько хуже, чем в других городах. Молодые специалисты в научный городок не спешат – они хотят остаться в краевой столице или уехать в другой регион. Не помогают и федеральные программы, если в сельской местности работает «Земский доктор», то у небогатого города нет подобных схем.

Уровень средней зарплаты в медицинской отрасли остается самым низким в СФО, это значительно снижает привлекательность города и региона на общероссийском рынке труда.

ИСТОЧНИК KP.RU