Пятый фестиваль необычных вареников пройдет в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 05:16 2019-07-03T05:19:07+03:00

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В Алтайском крае пройдет гастрономический праздник. 20 июля в селе Романово состоится 5-й Фестиваль вареника «Всэ будэ смачно!». Праздник включен в Национальный календарь событий и событийный календарь Алтайского края.

Как сообщает пресс-служба краевой администрации, в программе в этом году: приветственный парад участников, массовый флешмоб, соревнования по лепке и скоростному поеданию вареников, эстафеты, аукционы, турнир по боксу и самбо, выступления творческих коллективов, солистов, народных ансамблей украинской песни из регионов Сибири и Алтайского края. На фестивале организуют работу фотозон, аттракционов, детской площадки и ярмарки сувенирной продукции.

Гастрономы приготовят для гостей эксклюзивные вареники более чем с 50 различными начинками, во время праздника состоится выставка самых необычных. Начало фестиваля в 12.00.

ИСТОЧНИК KP.RU