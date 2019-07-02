18-летний парень забил своего деда из-за отказа дать деньги на выпивку

СЕГОДНЯ 04:13 2019-07-02T04:13:01+03:00

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В Алтайском крае под суд пойдет 18-летний парень, который агрессивно воспринял отказ деда дать денег на выпивку и забил его.

Инцидент произошел в одном из населенных пунктов Ельцовского района, в прошлую среду, 26 июня.

- Молодой человек попросил у своего 57-летнего деда денег на спиртное, но тот ему отказал, так как не желал давать деньги своему неработающему внуку, тем более на алкогольные напитки, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Парень несколько раз кулаком ударил родственника по голове. От полученных травм потерпевший скончался. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека».

Обвиняемый в настоящее время заключен под стражу. Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU