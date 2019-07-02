СЕГОДНЯ 03:23 2019-07-02T03:23:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 1 июля, хоккейная команда «Динамо-Алтай» вышла из отпуска и приступила к тренировкам.

В настоящий момент на просмотре находится 30 спортсменов. В ближайшие недели они будут тренироваться в двухразовом режиме: занятия проходят на земле - на стадионе «Рубин» и на «Трассе здоровья». Руководит процессом Александр Усачев. Ранее он был главным тренером студенческой команды «Динамо-Алтай». Помогает ему Евгений Бакланов и Юрий Дессерт. Вратарей тренирует Сергей Неклюдов.

- Готовиться в таком режиме команда будет до 20 июля, а с 22 июля к занятиям на земле добавятся просмотровые тренировки на льду ЛДС «Карандин-Арена Динамо», - сообщает пресс-служба команды.

Помимо этого на начала августа у команды назначены товарищеские игры с «Сибирскими снайперами». Сначала матчи пройдут в Барнауле, а затем ответные в Новосибирске.

ИСТОЧНИК KP.RU