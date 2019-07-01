2019-07-01T16:19:42+03:00
Происшествия

В Алтайском крае рецидивист убил пенсионера и изнасиловал несовершеннолетнюю

Юлия ЕВГРАФОВА
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В Шипуновском районе 39-летнего местного жителя признали виновным в убийстве 65-летнего односельчанина. Мужчина забил пенсионера табуретом, а как выяснилось после, ранее он еще и изнасиловал 17-летнюю девушку, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Как установило следствие, в мае 2018 года рецидивист который ранее отсидел за убийство, приехал к своему односельчанину и его брату. Между мужчинами возник конфликт, тогда обвиняемый несколько раз ударил табуретом пожилого хозяина дома. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Позже выяснилось, что 39-летний обвиняемый в августе 2018 года изнасиловал и совершил иные насильственные действия сексуального характера в отношении 17-летней девушки.

Присяжные заседатели и суд назначили мужчине наказание в виде лишения свободы на 17 лет и 6 месяцев колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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