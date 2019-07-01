2019-07-01T13:51:29+03:00
Общество

Жители Алтайского края сошли с рейса из-за вони в автобусе

Юлия ЕВГРАФОВА
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Пассажир рейсового автобуса «Барнаул — Яровое» пожаловался на грязные чехлы в салоне и вонь. В самом начале поездки двое пассажиров не выдержали и сошли с рейса. Об этом сообщил очевидец в городском паблике «Барнаул 22».

После очередной поездки 29 июня на упомянутом рейсовом автобусе, терпение жителя Алтайского края лопнуло и он решил рассказать о случившемся в соцсетях.

- Зайдя в автобус был в шоке: очень грязные чехлы внутри салона, отвратительно грязный пол, на панелях и окнах пыль. Водителю сделали замечание, на что он ответил: все вопросы к руководству, чехлы заказали, но они еще не пришли, - написал в городском сообществе Владимир.

Мужчина отмечает, что как только он и другие пассажиры доехали до Павловского тракта, в автобусе завоняло горелой резиной. После этого одна из пассажирок попросила водителя остановиться и проверить все ли в порядке. Осмотрев автобус, мужчина сообщил, что все в норме. Несмотря на это два пассажира все же отказались ехать дальше.

- Дышать на тот момент было невозможно. Запах прошел минут через 30-40, но что это было, так никто и не понял. Водитель тоже ничего не понимал. К чему это могло привести, не ясно, возможно, нам повезло, - добавил очевидец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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