В Бийске в День молодежи провели фестиваль мороженого

СЕГОДНЯ 11:54 2019-07-01T11:54:32+03:00

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В минувшую субботу в Бийске, как и в других городах Алтайского края, прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи. Основная программа для бийчан состоялась на Петровском бульваре, сообщает «Бийский рабочий».

Так 29 июня для жителей города провели первый фестиваль мороженого. Ассортимент был широким – от классического клубничного до необычного сырного. Так же в этот день удивляли роботами (героями известных фильмов), выставкой продукции народных мастеров, танцевальными мастер-классами, йогой на открытом воздухе.

Для всех желающих художники нарисовали портреты, а детям разукрасили лицо аквагримом. В праздничной программе так же были фокусники, мастер-классы от фитнес-клуба, соревнования по жиму лежа, призовой тир, дегустация кваса и концерт. Завершились все мероприятия ярким фейерверком.

К слову, 29 июня в парках Барнаула также прошли праздничные мероприятия. В этот день также состоялась всемирная эстафета короткометражного кино.

ИСТОЧНИК KP.RU