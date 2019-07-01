В алтайском селе за 105 тысяч рублей сняли порчу

СЕГОДНЯ 06:22 2019-07-01T06:23:44+03:00

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Полицейские задержали мошенницу, которая обманула жителя села Николаевка на 105 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне днем на усадьбу к 61-летнему мужчине зашла женщина и предложила провести обряд «снятия порчи». Для проведения ритуала незнакомка попросила принести ей яйцо, которое завернула в ткань и разбила об стол. После этого она сказала, что для завершения «обряда» необходимы деньги. Мужчина вынес из дома 105 тысяч рублей. Женщина завернула их в ткань и отдала ее сельчанину, а после спешно скрылась. Когда мужчина развернул ткань, то денег в ней он не обнаружил.

Мошенницу задержали по «горячим» следам. Ей оказалась 44-летняя жительница Бийска. Против нее возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

Все похищенные деньги вернули потерпевшему. В отношении женщины была избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU