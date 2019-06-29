2019-06-29T14:35:18+03:00
Общество

Общественники ОНФ опросили барнаульцев о символах города

БОРЗОВ Денис
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Барнаульцы на городском праздникеБарнаульцы на городском праздникеФото: Олег УКЛАДОВ
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Общественники из ОНФ провели опрос горожан, и узнали о главных достопримечательностях и исторических личностях.

Как сообщили «Вести Алтай», дом под шпилем, буквы "Барнаул" и Нагорный парк – тройка символов Барнаула, названная по итогам опроса Общероссийского народного фронта, результаты которого презентовали на круглом столе.

"С чего начинается Родина?" – так называется проект ОНФ, который реализуют по всей России. В Барнауле были опрошены горожане разных возрастов.

Из достопримечательностей барнаульцы гостям краевой столицы в первую очередь показали бы Нагорный парк, набережную и театр драмы.

Если вопрос касался персоналий, то барнаульцы выделяли изобретателя паровой машины Ивана Ползунова, основателя города Акинфия Демидова и горного инженера Петра Фролова.

Основная цель такого опроса – популяризировать городские объекты. Однако, как отмечается, есть и другая задача – сделать шаги для их сохранения, ведь тема культурных и исторических памятников города сейчас крайне актуальна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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