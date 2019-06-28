Алтайский полицейский пойдет под суда за отмывание денег

СЕГОДНЯ 14:44 2019-06-28T14:44:44+03:00

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В Бийске организованная преступная группа на незаконной банковской деятельности заработала 3,6 млн рублей. В составе ОПГ находился также сотрудник правоохранительных органов, прикрывающий деятельность преступников, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Алтайскому краю

Как отмечают в ведомстве, ОПГ вела незаконную банковскую деятельность в Бийске с сентября 2015 года по апрель 2018. Его участники переводили на счета подконтрольных фиктивных организаций деньги клиентов и обналичивали их. За это время они привлекли более 57 млн рублей.

Один из участников ОПГ, который на тот момент являлся сотрудником полиции, пользовался служебным положением и покрывал незаконную деятельность. Также мужчина дал указания своим подчиненным не принимать никаких мер и не совершить каких-либо проверочных мероприятий.

Известно, что участники организованной преступной группировки свою вину не признали.

ИСТОЧНИК KP.RU