Алтайский полицейский пойдет под суда за отмывание денег
В Бийске организованная преступная группа на незаконной банковской деятельности заработала 3,6 млн рублей. В составе ОПГ находился также сотрудник правоохранительных органов, прикрывающий деятельность преступников, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Алтайскому краю
Как отмечают в ведомстве, ОПГ вела незаконную банковскую деятельность в Бийске с сентября 2015 года по апрель 2018. Его участники переводили на счета подконтрольных фиктивных организаций деньги клиентов и обналичивали их. За это время они привлекли более 57 млн рублей.
Один из участников ОПГ, который на тот момент являлся сотрудником полиции, пользовался служебным положением и покрывал незаконную деятельность. Также мужчина дал указания своим подчиненным не принимать никаких мер и не совершить каких-либо проверочных мероприятий.
Известно, что участники организованной преступной группировки свою вину не признали.
ИСТОЧНИК KP.RU