2019-06-28T11:31:00+03:00
Общество

В Барнауле обновляют дороги возле нового медицинского центра

Юлия ЕВГРАФОВА
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В Барнауле проверили обустройство подъездных путей к Центру реабилитации «Территория здоровья», он откроется уже второго июля. Состояние медицинского учреждения лично проконтролировал глава Барнаула Сергей Дугин, сообщают в пресс-службе городской администрации.

Сейчас на территории центра работают специалисты МБУ «Автодорстрой» и МУП «Городское зеленое хозяйство». До сегодняшнего дня было выполнено восстановление дорожного покрытия с использованием струйно-инъекционного метода, произведено профилирование и укрепление обочин, а также отсыпка парковки, склонов дороги и газонной части. В том числе работники убрали сухие деревья и поросль вдоль дороги, покрасили лавочки в районе парковки, скосили траву и посеяли газон.

К слову, на этой неделе на участке дороги от Змеиногорского тракта до Алтайского краевого клинического перинатального центра «ДАР» уже появилась продольная разметка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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