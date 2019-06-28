2019-06-28T09:00:24+03:00
Общество

Администрация Ярового расторгает договор с городской ТЭЦ через суд

Юлия ЕВГРАФОВА
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Администрация Ярового 26 июня направила в Арбитражный суд Алтайского края иск о расторжении договора купли-продажи городской ТЭЦ с «ТПК-Ресурс». Причиной стало невыполнение компании своих обязательств по реконструкции станции. Этим они довели ее до критического состояния, сообщаю в пресс-службе города Яровое.

Владельцем имущественного комплекса ТЭЦ на Яровом с 2016 года является транспортно-производственная компания «Ресурс». Эксплуатацию теплоэлектроцентрали ведет МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс» на основании договора аренды.

В администрации отмечают, что с первых дней собственник не исполнял договорные обязанности. Ремонт оборудования выполнялся в минимальном объеме, без капвложений. Это привело станцию в критическое техническое состояние. В итоге за последние три года выросло количество перебоев на ТЭЦ в городе Яровое.

Так в июле 2017 года арбитраж вынес решение о понуждении собственника к исполнению условий договора, но оно не было исполнено. Следствием этого стало чрезвычайное происшествие - был обрушен участок ограждающей дамбы карты. Восстанавливать повреждение пришлось за счет средств МУП «ЯТЭК».

ИСТОЧНИК KP.RU

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