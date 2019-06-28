В Алтайском крае планируют создать 60 тысяч новых рабочих мест

СЕГОДНЯ 07:51 2019-06-28T07:51:11+03:00

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На встрече с журналистами, 27 июня, начальник Управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Алтайского края Александр Евстигнеев рассказал, как в регионе будут реализовывать нацпроект по развитию предпринимательства.

Так к 2024 году в крае должно появиться 60 тысяч новых рабочих мест в сфере малого и среднего бизнеса. На это из федерального и краевого бюджетов планируют выделить больше 1,7 млрд рублей.

Эксперты отмечают, что для реализации поставленных целей необходимо убедить самозанятых граждан, которых в так называемом теневом секторе остается около 200 тысяч человек, в выгоде перехода в разряд индивидуальных предпринимателей.

К слову, нацпроект содержит необходимые меры поддержки на каждом этапе. От появления идеи до получения льготных кредитов. В результате реализации этого проекта не только откроются новые предприятия малого и среднего бизнеса, но и увеличится число рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU