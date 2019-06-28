2019-06-28T07:51:11+03:00
Общество

В Алтайском крае планируют создать 60 тысяч новых рабочих мест

Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На встрече с журналистами, 27 июня, начальник Управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Алтайского края Александр Евстигнеев рассказал, как в регионе будут реализовывать нацпроект по развитию предпринимательства.

Так к 2024 году в крае должно появиться 60 тысяч новых рабочих мест в сфере малого и среднего бизнеса. На это из федерального и краевого бюджетов планируют выделить больше 1,7 млрд рублей.

Эксперты отмечают, что для реализации поставленных целей необходимо убедить самозанятых граждан, которых в так называемом теневом секторе остается около 200 тысяч человек, в выгоде перехода в разряд индивидуальных предпринимателей.

К слову, нацпроект содержит необходимые меры поддержки на каждом этапе. От появления идеи до получения льготных кредитов. В результате реализации этого проекта не только откроются новые предприятия малого и среднего бизнеса, но и увеличится число рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Счет в пользу девочек: Сотрудники барнаульского зоопарка определили пол новорожденных тигрят и львят
Администрация Ярового расторгает договор с городской ТЭЦ через суд
В Барнауле завершился первый этап гидравлических испытаний
В Алтайском крае насмерть сбили молодую девушку
Микробиологический ликбез: влияние хрома на организм человека
У студентов военного учебного центра АлтГТУ начинаются учебные сборы
Жару и дождь прогнозируют в Алтайском крае
На алтайском комбинате «Индустриальный» уволят половину сотрудников
Житель Барнаула зарезал знакомую и лег спать
В Алтайском крае к 2030 году планируют добиться нулевой смертности в ДТП
Активисты ОНФ призвали администрацию Бийска защитить новую дорогу от большегрузов
В Барнауле скончался 101-летний пограничник
В Барнауле в течение месяца ночью будут перекрывать Старый мост
Иностранные студенты АлтГТУ успешно завершили обучение русскому языку
Житель Змеиногорска забил до смерти соседа кочергой
Жительница Барнаула поверила, что выиграла 13 млн рублей
Жители Барнаула боятся повисшего на проводах дерева
Александр Терентьев предупредил губернатора края об оползне в Советском районе
В Алтайском крае рассказали о серьезном дефиците кадров в области медицины
Почти все официальные пляжи Алтайского края начали работу