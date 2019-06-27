Жители Барнаула боятся повисшего на проводах дерева

СЕГОДНЯ 10:19 2019-06-27T10:19:08+03:00

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16 июня сильный ветер повалил дерево на улице Красных текстильщиков, 49. Оно повисло на проводах. С тех пор жители начали бить тревогу. Они обращались в единую диспетчерскую службу, чтобы найти ответственных за линии электропередач. На горячей линии обещали помочь, но за 10 дней проблема так и не решилась.

Как сообщили Аргументы и факты-Алтай, на улицу приезжали уже три бригады разных организаций города, но ни одна не признала объект своим. Городская и районная администрации также еще пока не предприняли никаких действий.

- Мы обзвонили все службы, чтобы найти ответственного за эти линии, но пока хозяина так и не обнаружили, так как на столбе не указаны данные. Убрать дерево сами мы не в силах, так как нет нужной техники. Но до конца недели проблема будет решена, - пообещала ведущий специалист управления коммунальным хозяйством администрации Железнодорожного района Барнаула Татьяна Пономарева.

Жители хотели сами убрать дерево, но боятся последствий - при падении оно может нанести ущерб как частной собственности, так и муниципалитетам. В одном случае последует судебное разбирательство, в другом – штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU