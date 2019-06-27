2019-06-27T10:19:08+03:00
Общество

Жители Барнаула боятся повисшего на проводах дерева

БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Изменить размер текста:

16 июня сильный ветер повалил дерево на улице Красных текстильщиков, 49. Оно повисло на проводах. С тех пор жители начали бить тревогу. Они обращались в единую диспетчерскую службу, чтобы найти ответственных за линии электропередач. На горячей линии обещали помочь, но за 10 дней проблема так и не решилась.

Как сообщили Аргументы и факты-Алтай, на улицу приезжали уже три бригады разных организаций города, но ни одна не признала объект своим. Городская и районная администрации также еще пока не предприняли никаких действий.

- Мы обзвонили все службы, чтобы найти ответственного за эти линии, но пока хозяина так и не обнаружили, так как на столбе не указаны данные. Убрать дерево сами мы не в силах, так как нет нужной техники. Но до конца недели проблема будет решена, - пообещала ведущий специалист управления коммунальным хозяйством администрации Железнодорожного района Барнаула Татьяна Пономарева.

Жители хотели сами убрать дерево, но боятся последствий - при падении оно может нанести ущерб как частной собственности, так и муниципалитетам. В одном случае последует судебное разбирательство, в другом – штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Александр Терентьев предупредил губернатора края об оползне в Советском районе
В Алтайском крае рассказали о серьезном дефиците кадров в области медицины
Почти все официальные пляжи Алтайского края начали работу
Первый стобалльник подал оригиналы документов в приемную комиссию Алтайского медицинского университета
Директор бийского регоператора по обращению с ТКО идет в депутаты гордумы
В Алтайском крае разыскивают ребенка, которого отец забрал у матери
Прокуратура Барнаула поборолась за региональный памятник архитектуры
Руководитель и бывший главный инженер «Горзеленхоза» пойдут под суд за коррупцию
Барнаульский пивзавод приглашает гостей на фестиваль напитков «АлтайФест-2019»
Барнаульский автопарк дорожной техники обновили за 46 миллионов рублей
Барнаульское рекламное агенство Punk you brands поделят основатели
Спортивный праздник и хип-хоп баттл пройдет в Барнауле в День молодежи
Алтайские таможенники обнаружили незаконный вывод за рубеж более 55 млн рублей
В Барнауле начнут строительство нового крупного квартала
Посетитель бара переоценил свои силы и случайно убил человека
Алтайские депутаты утвердили штрафы за продажу вейпов подросткам в крае
Студент колледжа вымогал деньги у первокурсника
Почти 20,5 тонн сыра не пустили в Алтайский край
Жительница Алтайского края заплатила за 20 литров меда 118 тысяч рублей
Два лося бегали по трамвайным путям в Барнауле
Погода на 27 июня 2019 года в Барнауле: +29 градусов
Шукшина под открытым небом показали в Барнауле
Сбивший полицейского парень сел на 17 лет