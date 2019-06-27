2019-06-27T09:55:24+03:00
Общество

Александр Терентьев предупредил губернатора края об оползне в Советском районе

БОРЗОВ Денис
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Фото: предоставлено реготделением партии «Справедливая Россия»Фото: предоставлено реготделением партии «Справедливая Россия»
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Кадры обрушения берега в прямом эфире прислали жители села Шульгин Лог. До ближайшего дома остались метры, пропасть приближается на глазах. Более четырех лет его жильцы, многодетная семья, обращались за помощью в различные инстанции... На днях поступило обращение к депутату Государственной Думы, лидеру алтайских справедливороссов Александру Терентьеву.

Еще в 2014 году, после наводнения, берег реки начал обрушаться. По словам заявительницы, они вместе с соседями обратились в администрацию Советского района для разрешения сложившейся ситуации. Их оттуда отправили в водоохранное учреждение в село Верх-Обское, там посоветовали обращаться в Жилищную инспекцию. Все безрезультатно…

Как сообщили в реготделении партии «Справедливая Россия», жильцы домов писали обращения на тот момент губернатору Александру Карлину и даже в федеральные структуры. Однако все они, как под копирку, по словам сельчанки, «спускались» на администрацию Советского района.

В течение этого времени жильцы "приговоренных" к обрушению от оползня домов не сидели сложа руки. Они на собственные средства провели экспертизу, которая подтвердила, что ситуация чрезвычайная, и дальнейшее проживание в их домах чревато трагедией.

Между тем, только в 2018 году администрация сельсовета выделила им земельный участок под строительство, в очереди на который они стояли больше четырех лет. "До сих пор нам непонятно, выделили ли нам этот участок в связи с аварийностью нашего жилья или же по программе для многодетных семей?", – задается вопросом жительница Шульгина Лога.

Свой обреченный дом они, как и соседи, приобрели на средства материнского капитала. В конце обращения заявительница просит парламентария помочь в разрешении данной проблемы, а также прилагает фотографии и видеозаписи оползня.

Ввиду особой важности и неотложности обращения Александр Терентьев направил депутатский запрос губернатору Алтайского края Виктору Томенко. Он подчеркивает, что «изучение видеоматериалов позволяет сделать вывод о необходимости незамедлительных мер по отселению жителей в связи с непосредственной угрозой их жизни, здоровью и имуществу».

ИСТОЧНИК KP.RU

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