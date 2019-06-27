2019-06-27T09:44:52+03:00
Общество

В Алтайском крае рассказали о серьезном дефиците кадров в области медицины

На правительственном часе выступил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов
БОРЗОВ Денис
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Фото: пресс-служба АКЗСФото: пресс-служба АКЗС
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Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов выступил в Парламентском центре на правительственном часе. Он рассказал о проблемах медицинской сферы и методах их преодоления.

Особое внимание уделили онкологии. Уровень смертности от раковых заболеваний в крае выше, чем в среднем по стране. Планируется строительство онкологического центра в Камне-на-Оби и переобучение кадров.

Активное обсуждение кадровый дефицит в больницах региона. Обеспеченность врачами в крае составляет 48,5%, специалистами среднего звена - 60,8%. В первую очередь не хватает участковых терапевтов и врачей-педиатров. К тому же, уровень зарплаты остается самым низким в СФО. Выход из ситуации министерство видит в том числе и в работе со студентами. Решить проблему планируется в течение трех лет за счет аккредитации выпускников медицинских вузов после окончания специалитета и подготовки врачей узких специальностей в платной ординатуре за счет средств краевого бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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