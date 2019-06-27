Почти все официальные пляжи Алтайского края начали работу

СЕГОДНЯ 08:51 2019-06-27T08:51:36+03:00

ГУ МЧС по Алтайскому краю опубликовало список разрешенных для отдыха мест

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В Алтайском крае заработали почти все безопасные пляжи. Сотрудники ГУ МЧС по Алтайскому краю продолжают проверку мест отдыха у воды. На сегодняшний день открыт 51 пляж из 55.

Надзорные группы также проверяют несанкционированные места. Граждан предупреждают об опасности подобного отдыха.

Список разрешенных к эксплуатации пляжей:

1. Пляж «Городской», г. Барнаул, остров «Помазкин», протока р. Обь;

2. Пляж «В парке», г. Барнаул, ул. Ленинградская, 7, искусственный водоем;

3. Пляж «Водный мир», г. Барнаул, протока р. Обь;

4. Пляж «Летний рай», Бийский район, 1км к югу от пос. Чуйский, Катунский карьер;

5. Пляж «На зелёном клину», г.Бийск, правый берег р.Бия;

6. Пляжная зона «У Понтонного моста», г. Бийск, левый берег р.Бия;

7. Пляж «Центральный», г. Бийск, правый берег р. Бия, набережная парка «Победы» у коммунального моста;

8. Пляж «Квартал АБ», г. Бийск, правый берег р. Бия, напротив спорткомплекса «Заря»;

9. Пляж ДОЛ «Орлёнок», Баевский район, с. Баево, озеро Лена;

10. Пляж ДОЛ «Спутник», Завьяловский район, с. Светлое, озеро Кормовище;

11. Пляж «ООО «Изумруд», Завьяловский район, с. Светлое, озеро Кормовище;

12. Пляж «ООО «Импульс», Завьяловский район, с. Светлое, озеро Горичка;

13. Пляж ДОЛ «Юность», Егорьевский район, с. Шубинка, оз. Горькое;

14. Пляж «Золотая рыбка», Егорьевский район, с. Новоегорьевское оз. Горькое-Перешеечное;

15. Пляж ДОЛ «Лето», «Салют», Егорьевский район, с. Новоегорьевское, оз. Горькое-Перешеечное;

16. Пляж ДОЛ «Лето», «им. Титова», Егорьевский район, с. Новоегорьевское, оз. Горькое-Перешеечное;

17. Пляж ЗОЛ «Волна», Волчихинский район, с. Волчиха, оз. Бычье;

18. Пляж на базе отдыха «Контакт-108 (Заимка)», Егорьевский район, с. Новоегорьевское, оз. Горькое-Перешеечное;

19. Пляж на базе отдыха «Ивушка», с. Новоегорьевское, Егорьевский район, оз. Горькое-Перешеечное.

20. Пляж «Солнечный», Первомайский район, с.Солнечное, ул. Кольцевая, 1. искусственный водоем;

21. Пляж «Золотой», с. Пещерка, Залесовский район, река Пещерка;

22. Пляж «Пещерский водопад», с. Пещерка, Залесовский район, река Пещерка;

23. Пляж ДОЛ «Орленок», Ребрихинский район, с. Подстепное, пер. Лесной, 13, оз. Деревенское;

24. Пляж ДОЛ «Чайка», Мамонтовский район, с. Мамонтово, оз. Большое Островное;

25. Пляж ДОЛ «Чайка», Тюменцевский район, с. Тюменцево, оз. Разлив;

26. Пляж ТОК «Бухта удачи», Алтайский край, Кулундинский район, с. Новопетровка, восточный берег озера Шекулдук;

27. Пляж «Причал-22», Алтайский край, г. Яровое, прибрежная зона отдыха, северный берег озера Большое Яровое;

28. Пляж «Причал-42», Алтайский край, г. Яровое, прибрежная зона отдыха, северный берег озера Большое Яровое;

29. Пляж «Причал-55», Алтайский край, г. Яровое, прибрежная зона отдыха, северо-западный берег озера Большое Яровое;

30. Пляж ДОЛ «Чайка», Хабарский район, с. Топольное, восточный берег озера Топольное;

31. Пляж на базе отдыха «Золотая рыбка», Алтайский край, Змеиногорский район, с. Саввушка, оз. Колыванское;

32. Пляж ДОЛ «Чайка», Змеиногорский район, с. Саввушка, оз. Колыванское;

33. Пляж на базе отдыха «Эдельвейс», Змеиногорский район, с. Саввушка, оз. Колыванское;

34. Пляж на туристической стоянке «Солнечный берег», Змеиногорский район, с. Саввушка, оз. Колыванское;

35. Пляж на базе отдыха «Изумрудный берег», Змеиногорский район, с. Саввушка, оз. Колыванское;

36. Пляж на туристической стоянке «Ласковый прибой», Змеиногорский район, с. Саввушка, оз. Колыванское;

37. Пляж на базе отдыха «Колываныч», Змеиногорский район, с. Саввушка, оз. Колыванское;

38. Пляж на базе отдыха «Золотые пески», Змеиногорский район, с. Саввушка, оз. Колыванское;

39. Пляж на базе отдыха санатория «Лазурный», Змеиногорский район, с. Саввушка, оз. Колыванское;

40. Пляж ДОСЛ «Озеро Белое», Курьинский район, п. 8 Марта, оз. Белое;

41. Пляж лечебно-оздоровительного профилактория «Скала», Курьинский район, п. 8 Марта, оз. Белое;

42. Пляж на базе отдыха «Саввушка», Змеиногорский район, с. Саввушка, оз. Колыванское;

43. Пляж «Бирюзовая Катунь», Алтайский район, Урочище Талдушка, (район горы «Красный Камень», туристический комплекс «Бирюзовая Катунь»), искусственный наливной водоём;

44. Пляж «Здравница Ая», Алтайский район, п. Катунь, ул. Нагорная 1, озеро Ая;

45. Пляж «Берёзка», Алтайский район, п. Катунь, озеро Ая;

46. Пляж «Дикий Берег», Алтайский район, п. Катунь, озеро Ая;

47. Пляж «Парк Холмогорье. Пляж-1», Алтайский район, с. Алтайское, ул. Заозерная, 2, искусственный наливной водоём;

48. Пляж «Парк Холмогорье. Пляж-2», Алтайский район, с. Алтайское, ул. Заозерная, 2, искусственный наливной водоём;

49. «Шульгинские пляжи», находиться в 0,7 км на север от с. Шульгинка Советского района Алтайского края;

50. Пляж Городской, г. Заринск, река Чумыш;

51. Пляж на Казенной Заимке, г. Барнаул.

ИСТОЧНИК KP.RU