Спортивный праздник и хип-хоп баттл пройдет в Барнауле в День молодежи

СЕГОДНЯ 04:19 2019-06-27T04:19:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Развлекательная программа ожидает жителей города на площадке Краевого дворца молодежи (улица Юрина, 204в) в четверг, 27 июня.

Самым зрелищным событием станут соревнования «Взлетай» по популярным видам спорта в дисциплинах «ВМХ» (велосипедный мотокросс) и «Самокаты».

Как сообщается на портале Краевого дворца молодежи, на празднике наградят победителей и призеров молодежного конкурса «Наша общая Победа», а народные дружинники получат свои удостоверения. Участников мероприятия ждет хип-хоп-баттл от творческой студии Brooklyn. Навыки музыкального сопровождения покажут участники DJ School Barnaul.

Напомним: День молодежи в России с 1993 года отмечается 27 июня. В этот день по традиции проводят спортивные соревнования, музыкальные фестивали, акции, выставки и другие мероприятия. Праздник начнется в 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU