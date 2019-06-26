Почти 20,5 тонн сыра не пустили в Алтайский край
Сотрудники пограничной службы совместно со специалистами управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай не пустили на территорию региона партию сыра – почти 20,5 тонн продукции.
Автомобиль с товаром был остановлен в пункте предварительного уведомления «Кулундинский». При досмотре в нем обнаружили партию сыра - 20,498 тонны. Водитель следовал по маршруту из села Жылуу Булак Иссык-Кульской области Киргизской Республики в Барнаул. Именно здесь должны были реализовать продукцию.
При исследовании документации выяснилось, что соблюдены не все требования Евразийского экономического союза: нет результатов лабораторных исследований, дата выработки продукции не соответствует датам изготовления, указанным на маркировке. Все это не может гарантировать безопасность продукции в ветеринарно-санитарном отношении.
В соответствии с правилами, груз не пустили на территорию страны и отправили к месту отгрузки.
ИСТОЧНИК KP.RU