2019-06-26T13:34:41+03:00
Общество

Почти 20,5 тонн сыра не пустили в Алтайский край

Анна СЕМИНА
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Партия сыра из КиргизииПартия сыра из КиргизииФото: предоставлено пресс-службой
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Сотрудники пограничной службы совместно со специалистами управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай не пустили на территорию региона партию сыра – почти 20,5 тонн продукции.

Автомобиль с товаром был остановлен в пункте предварительного уведомления «Кулундинский». При досмотре в нем обнаружили партию сыра - 20,498 тонны. Водитель следовал по маршруту из села Жылуу Булак Иссык-Кульской области Киргизской Республики в Барнаул. Именно здесь должны были реализовать продукцию.

При исследовании документации выяснилось, что соблюдены не все требования Евразийского экономического союза: нет результатов лабораторных исследований, дата выработки продукции не соответствует датам изготовления, указанным на маркировке. Все это не может гарантировать безопасность продукции в ветеринарно-санитарном отношении.

В соответствии с правилами, груз не пустили на территорию страны и отправили к месту отгрузки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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