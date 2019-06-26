Сбивший полицейского парень сел на 17 лет
19-летний житель Заринска ближайшие 17 лет проведет в колонии строгого режима. Его признали виновным в нападении на полицейского.
Как установило следствие, вечером 18 июля прошлого года сотрудник ГИБДД в полном обмундировании нес службу на освещенном участке обочины дороги в городе Заринске.
Очная ставка.Автор: СУСК
- Он контролировал дорожное движение, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю. - Вдруг он заметил «ВАЗ», который ехал по встречной полосе. Он дал ему знак остановиться, однако водитель проигнорировал требование инспектора.
За рулем автомобиля находится тот самый 19-летний парень. Так как он был под действием наркотиков и не имел права на управление, он поддал газу и сбил полицейского. Последний получил травмы, не совместимые с жизнью. Инспектор скончался на месте происшествия, а злоумышленник сбежал.
На этапе предварительного следствия молодой человек несколько раз менял свои показания. В том числе он говорил, что полицейский появился на пути следования внезапно, и у него не было возможности затормозить. Однако доказательств обратного было собрано достаточно. Суд назначил ему 17 лет колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU