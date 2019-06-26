2019-06-26T07:31:51+03:00
Общество

Прокуратура провела проверку по факту отсутствия горячей воды в Барнауле

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Прокуратура Индустриального района Барнаула провела проверку по факту коммунальной аварии и отсутствия горячего водоснабжения в жилых домах и объектах социальной инфраструктуры в квартале «Лазурный». Из-за аварии 10 июня без горячей воды остались 18 многоквартирных жилых домов, детсад и два административных здания, сообщили в пресс-службе алтайской прокуратуры.

Согласно правилам предоставления коммунальных услуг, в многоквартирных домах и жилых домах предусмотрено бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение в течение года.

- Допустимая продолжительность перерывов предоставления коммунальной услуги составляет 8 часов (суммарно) в течение одного месяца, 4 часа единовременно, при аварии на тупиковой магистрали – 24 часа подряд. Проверкой установлено, что 10.06.2019 в районе пересечения улиц Шумакова и Власихинская в г.Барнауле произошло повреждение трубопровода тепловой сети диаметром 426 мм, находящегося в собственности и эксплуатируемого ООО «Коммунсервис», - отметили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, в квартале «Лазурный» были превышены допустимые перерывы предоставления водоснабжения. Компания «Коммунсервис» своевременно не предприняла должные меры для скорейшего устранения повреждения, в выходные дни ремонтные работы не проводились.

Прокурор района внес представление компании, виновные должностные лица привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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