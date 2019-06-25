Двух новорожденных в тяжелом состоянии на вертолете доставили в Барнаул

СЕГОДНЯ 17:46 2019-06-25T17:46:39+03:00

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За прошлую неделю санавиацией в Барнаул было доставлено три пациента, которые находились в тяжелом состоянии, в том числе два новорожденных малыша.

Как сообщают в пресс-службе министерства здравоохранения, так 18 июня из Славгородской ЦРБ в Алтайский краевой клинический перинатальный центр «ДАР» был доставлен ребенок возрастом всего два дня. Медики поставили ему страшный диагноз: респираторный дистресс-синдром тяжелой степени, геморрагическое легочное кровотечение. В четверг, 20 июня из Кулундинской ЦРБ также в «ДАР» доставили малыша, который родился сутки назад. У него также были проблемы с дыхательной системой - аспирация меконием, врожденная пневмония.

Еще один пациент был доставлен в Краевую клиническую больницу из Рубцовска. У 52-летнего мужчины оказался геморрагический инсульт по типу внутримозгового кровоизлияния.

Отметим, с начала этого года вертолеты санитарной авиации вывезли из отдаленных районов края 55 человек, в том числе шесть детей.

ИСТОЧНИК KP.RU