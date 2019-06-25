2019-06-25T09:34:24+03:00
Происшествия

Водитель кроссовера врезался в «Пазик» с людьми

Анна СЕМИНА
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Пострадавших доставили в больницуПострадавших доставили в больницуФото: Анна СЕМИНА
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Во вторник, 25 июня, в Барнауле водитель кроссовера врезался в пассажирский ПАЗ. Пострадали пассажиры.

Полиция проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса. По данным ведомства, сегодня в 10.08 утра в Барнауле, на улице Аванесова, в районе дома №55 водитель автомобиля «Шевроле Каптива» врезался в ПАЗ.

- На место происшествия незамедлительно выдвинулся экипаж ДПС ГИБДД города Барнаула, - сообщают в ведомстве.

Как было установлено, в результате столкновения травмы получили две пассажирки автобуса: 58 и 74 лет. Их доставили в городскую больницу №1 для оказания медицинской помощи.

По факту данной аварии сотрудниками полиции проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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