Легковушка попала под колеса трамвая

СЕГОДНЯ 09:13 2019-06-25T09:14:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром во вторник, 25 июня, в Барнауле произошла авария с участием легковушки и трамвая.

Как рассказывают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло в районе пересечения улицы Балтийской и Попова. Водитель легковушки решил проскочить переезд перед идущим трамваем маршрута №7, но то ли не успел, то ли не заметил вагон. В результате махина врезалась в переднюю левую дверь иномарки. Насколько серьезные повреждения получила легковушка – сказать сложно. Так же не известно получил ли травмы водитель автомобиля.

Из-за столкновения на некоторое время было блокировано движение трамваев.

Читайте также:

В Барнауле на трех участках отключили светофоры

25 июня на трех участках в столице Алтайского края временно отключили светофоры.

По информации пресс-службы администрации Барнаула, связано это с плановым ремонтом светофорных объектов (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU