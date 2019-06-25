2019-06-25T09:14:00+03:00
Происшествия

Легковушка попала под колеса трамвая

Анна СЕМИНА
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Фото: группы vk.com/barneos22Фото: группы vk.com/barneos22Фото: скриншот сайта
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Утром во вторник, 25 июня, в Барнауле произошла авария с участием легковушки и трамвая.

Как рассказывают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло в районе пересечения улицы Балтийской и Попова. Водитель легковушки решил проскочить переезд перед идущим трамваем маршрута №7, но то ли не успел, то ли не заметил вагон. В результате махина врезалась в переднюю левую дверь иномарки. Насколько серьезные повреждения получила легковушка – сказать сложно. Так же не известно получил ли травмы водитель автомобиля.

Из-за столкновения на некоторое время было блокировано движение трамваев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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