2019-06-25T05:17:55+03:00
Политика

Журналисты сравнили оппозиционных политиков Бийска

Анна СЕМИНА
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Журналисты сетевого издания «Бийский рабочий» сравнили карьеру двух депутатов-оппозиционеров: Андрея Нагайцева и Евгения Корчагина. Оба стремительно ворвались в политику и также быстро пропали «без вести».

Когда-то Евгений Корчагин был простым председателем садоводства, а потом купил себе желтый «Запорожец» и поехал на прием к президенту. Необычный перфоманс сделал из него чуть ли не народного героя. Правда, доехать до главы государства ему все же не удалось – не пустили, но с тех пор началась его политическая карьера.

- Митинги, развешивание плакатов на здании администрации, голодовки и прочее – так Евгений Корчагин стал главным оппозиционером Бийска. И вдруг, он объявил, что ему угрожают и пропал, - пишет издание. Где он сейчас, стоит только догадываться.

Андрей Нагайцев тоже появился, как будто из ниоткуда. Сначала заявил, что будет мэром, а потом и до губернаторства доберется. Политический путь он все же начал в качестве заместителя главы города, а затем оказался в Подмосковье, но спустя некоторое время перешел на общественную работу.

У Корчагина карьера завершилась тем, что он его лишили депутатских полномочий. Правда, есть предположение, что он сделал это намерено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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