2019-06-24T11:05:24+03:00
Общество

В Барнауле на улице Профинтерна ограничат движение транспорта с 25 июня

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Фото: Сибирская генерирующая компанияФото: Сибирская генерирующая компания
Изменить размер текста:

С 25 июня в районе дома по адресу Профинтерна, 16 будет ограничено движение транспорта по всей ширине проезжей части. Ограничение потребуется для проведения ремонтных работ по замене трубопровода специалистами теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании. Движение будет недоступно по всей ширине проезжей части до 20:00 10 июля.

В связи с проведением ремонтных работ на внутриквартальных и магистральных тепловых сетях города в районе адреса Профинтерна, 16 будет ограничено движение транспорта. Сейчас на месте проведения ремонта идут подготовительные работы. Перекрытие дорожного движения планируется с 17.00 25 июня до 20.00 10 июля.

Всего за это время на участке заменят 66 метров тепловых сетей. Возраст труб на данном участке составляет 45 лет, диаметр — 720 мм. Работы запланированы в рамках подготовки системы теплоснабжения города к отопительному сезону 2019-2020 годов.

Специалисты теплосетевого подразделения СГК в Барнауле просят жителей города отнестись к ситуации с пониманием и заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Юные исследователи из Барнаула отправились в «Орленок»
Где посмотреть результаты ЕГЭ по иностранным языкам и обществознанию
Погода на 25 июня 2019 года в Барнауле: +22 градуса и туман
Восемь магистратских программ открыли в юридическом институте АлтГУ
В Алтайском крае Пенсионный фонд изменил график приема граждан
Барнаульцев приглашают на открытую тренировку по кросс-триатлону
На обновление объездной в Барнауле потратят 290 млн рублей
15 человек эвакуировали из горящего дома в Камне-на-Оби
Марии Бутиной сократили срок заключения в американской тюрьме
Специалисты роспотребнадзора советуют кушать больше овощей и меньше соли
Какие фильмы претендуют на главный приз Шукшинского кинофестиваля
Мужчину с пакетом конопли задержали в чистом поле
В Барнауле кладут новый асфальт на улице Аносова
Бийский стрелок стал чемпионом II Европейских игр
Пригородные электрички изменят расписание в Барнауле
АлтГТУ вновь вошел в топ-20 вузов России по уровню зарплат выпускников сферы IT
Алтайские специалисты рассказали правду о популярном консерванте Е-202
Семилетнего мальчика, пропавшего на пляже в Рубцовске, еще не нашли
Барнаульцы могут пожаловаться на некачественный хлеб
Погода на 24 июня 2019 года в Барнауле: дождь, гроза и ветер
Жители Алтайского края смогут пользоваться скоростным спутниковым интернетом
Школьник покончил с собой на Алтае
Все живы: Жесткое столкновение произошло в Бийске
Очевидцы: Частный дом загорелся после удара молнии