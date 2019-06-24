2019-06-24T10:03:14+03:00
Общество

Восемь магистратских программ открыли в юридическом институте АлтГУ

Дарья САВЕНКО
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В рамках программы «Полезное радио» на «Комсомольской правде-Барнаул» о новых магистерских направлениях юридического института АлтГУ рассказал его директор, доктор юридических наук Антон Васильев.

На прошлой неделе в юридическом институте АлтГУ стартовала приемная компания-2019. Помимо основных направлений, учреждение ведет прием на восемь модернизированных программ магистратуры: «Юрист в сфере государственного муниципального управления», «Юрист в сфере частного права», «Юрист в сфере уголовного судопроизводства», «Юрист в сфере IT и цифрового права» и т.д.

Во время эфира Антон Александрович рассказал о преимуществах юридического института АлтГУ.

– Это более чем полувековые традиции основательного фундаментального классического образования, высокопрофессиональный профессорско-преподавательский состав - в коллективе работает восемь докторов юридических наук, успешное прохождение аккредитации в апреле 2019 года, гарантирующее получение дипломов государственного образца по всем направлениям подготовки, - подчеркнул собеседник.

Справка КП

В настоящий момент в юридическом институте на разных формах обучения и разных уровней образования обучается около 2,5 тысяч студентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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