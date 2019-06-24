2019-06-24T08:20:44+03:00
Общество

Специалисты роспотребнадзора советуют кушать больше овощей и меньше соли

Анна СЕМИНА
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Со дня на день в Алтайском крае и Республике Алтай наконец-то наступит не календарное, а самое настоящее лето. В связи с этим специалисты рекомендуют пересмотреть рацион питания.

Идеальная составляющая рациона – сезонные овощи. Их можно есть практически без ограничения: кабачки, огурцы, помидоры, капуста, перец и другие овощи помогут восполнить потребность организма в витаминах, минералах и антиоксидантах. А еще желательно добавить как можно больше зелени.

- Травы - достойный источник минеральных веществ, витаминов, пищевых волокон и других полезных веществ, - говорят специалисты Роспотребнадзора.

Также они советуют употреблять овощи в сыром виде. Для летнего рациона салат – идеальное блюдо. Причем лучше всего заправлять его домашним йогуртом, сметаной, растительными маслами или соком цитрусовых.

А еще желательно ограничить употребление соли.

- Наслаждайтесь естественным вкусом овощей, исключите дополнительное присаливание, - добавляют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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