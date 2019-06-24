Пригородные электрички изменят расписание в Барнауле

СЕГОДНЯ 06:36 2019-06-24T06:36:08+03:00

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С 26 июня по 6 июля «Алтай-пригород» меняет расписание движения пригородных электричек. Это связано с проведением ремонтных работ на пути.

Как сообщают в компании, корректировка во времени следования составит от одной до 20 минут. Согласно обновленному расписанию, изменения коснутся 16 поездов, курсирующих по маршрутам Аламбай – Барнаул, Заринская – Барнаул, Барнаул – Тягун, Барнаул – Артышта-II, Черепаново – Барнаул, Аламбай – Заринская, Красный Боец – Барнаул.

Изменения на 26 июня-2 июля:

– №6233 Аламбай – Барнаул: ежедневно, отправление в 3:16 (без изменений), прибытие в 7:07 (на две минуты позже);

– №7105 Заринская – Барнаул: по рабочим дням, отправление в 6:50 (без изменений), прибытие в 8:27 (на две минуты позже);

– №6222 Барнаул – Тягун: ежедневно, отправление в 7:07 (на восемь минут позже), прибытие в 10:31 (на 17 минут позже);

– №6229 Заринская – Барнаул: ежедневно, отправление в 8:41 (на одну минуту позже), прибытие в 10:50 (на три минуты позже);

– №6224 Барнаул – Заринская: ежедневно, отправление в 8:32 (без изменений), прибытие в 10:43 (на 7 минут позже);

– №6226 Барнаул – Артышта-II: ежедневно, отправление в 9:46 (без изменений), прибытие в 14:09 (на семь минут позже);

– №6225 Артышта-II – Барнаул: ежедневно, отправление в 15:35 (на 20 минут раньше), прибытие в 19:56 (на 17 минут раньше);

– №6007 Черепаново – Барнаул: ежедневно, отправление в 11:18 (на две минуты позже), прибытие в 13:51 (на две минуты позже);

– №6221 Тягун – Барнаул: ежедневно, отправление в 12:31 (без изменений), прибытие в 15:52 (на две минуты позже);

– №6227 Заринская – Барнаул: ежедневно, отправление в 14:32 (на восемь минут раньше), прибытие в 16:41 (на шесть минут раньше);

– №6230 Барнаул – Заринская: ежедневно, отправление в 13:33 (на 25 минут раньше), прибытие в 15:45 (на 18 минут раньше);

– №7106 Барнаул – Аламбай: ежедневно, отправление в 17:15 (без изменений), прибытие в 20:34 (на 10 минут позже);

– №6769 Аламбай – Заринская: ежедневно, отправление в 21:02 (на восемь минут позже), прибытие в 22:40 (на восемь минут позже);

– №6232 Барнаул – Заринская, ежедневно, отправление в 18:21 (на 11 минут позже), прибытие в 20:31 (на 18 минут позже);

– №6234 Барнаул – Аламбай, ежедневно, отправление в 20:47 (без изменений), прибытие в 00:33 (на семь минут позже).

Изменения с 26 июня по 6 июля:

– №6025 Красный Боец – Барнаул: ежедневно, отправление с разъезда Красный Боец в 5:19 (без изменений), следование по станциям на участке Повалиха – Барнаул на 12 минут раньше, прибытие в 7:16 (на 12 минут раньше).

Дополнительную информацию по расписанию можно узнать по телефону: 8 (3852) 29-21-68 или на официальном сайте компании.

ИСТОЧНИК KP.RU