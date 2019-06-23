2019-06-23T05:24:18+03:00
Общество

Губернатор Виктор Томенко принял участие в акции «Свеча памяти»

Анна СЕМИНА
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в субботу, 22 июня, принял участие в акции «Свеча памяти».

Мероприятие проводится в День памяти и скорби, и приурочено к годовщине начала Великой Отечественной войны. Вместе с Виктором Томенко к Мемориалу славы в этот день пришел председатель АКЗС Александр Романенко, глава Барнаула Сергей Дугин, главный федеральный инспектор по Алтайскому краю Юрий Земский, председатель БГД Галина Буевич, руководитель Алтайской краевой организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Сергей Завалихин, и обычные жители краевой столицы.

- Сегодня – скорбная дата, вся наша страна вспоминает начало Великой Отечественной войны. Сложнейшие испытания выпали на долю нашего народа. Но в конце этих испытаний была Победа и право на мирную жизнь. Свыше полумиллиона жителей Алтайского края ушли на фронт защищать свою страну, свою землю, своих родных, больше половины из них не вернулись домой. Множество героев подарил Алтайский край своей стране. И в тылу кипела работа и совершались трудовые подвиги. Под открытым небом эвакуированные заводы приступали к работе. Производили оружие, боеприпасы – все, что нужно в первую очередь для армии, фронта, и все, что нужно стране для продолжения жизни, - сказал Виктор Томенко.

Отметим, в этом году в честь памятной даты прошло несколько военно-патриотических акций, к которым присоединился и Алтайский край.

ИСТОЧНИК KP.RU

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