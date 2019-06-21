2019-06-21T11:40:54+03:00
Общество

Штормпрогноз передали синоптики на 22 и 23 июня 2019 года в Алтайском крае

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Прогнозируется похолодание.Прогнозируется похолодание.Фото: Дарья САВЕНКО
Изменить размер текста:

Дождь, грозы и град передают синоптики на 22 и 23 июня 2019 года по Алтайскому краю.

По данным синоптиков, во второй половине дня 22 июня местами в южных районах и 23 июня в большинстве районов ожидаются дожди, местами сильные ливневые дожди, грозы и град. При грозах возможно усиление ветра до 22 метров в секунду. Прогнозируется похолодание.

Подразделения Главного управления МЧС России по Алтайскому краю готовы к ликвидации возможных последствий непогоды, а также оказанию помощи.

При непогоде спасатели просят не выходить из капитальных строений. На улице обходите рекламные щиты и не укрывайтесь под деревьями. Если ливень застал вас в дороге, то припаркуйте автомобиль, так как ухудшается видимость и сцепление с дорожным полотном. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться, рыбачить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дома по Павловскому тракту, Малахова и Бабуркина останутся без холодной воды
Алтайский студотряд отличился на стройке космодрома «Восточный»
В Барнауле продлили перекрытие участков улиц Володарского и Парижской Коммуны
Уголовник обманул жителей Алтайского края на 200 тысяч рублей
Алтайские полицейские установили мошенника, работающего по схеме «Родственник попал в беду»
В Барнауле на улице Космонавтов переложат участок теплосети
В Бийске произошло несколько налетов на микрофинансовые конторы
Первого абитуриента зачислили в АлтГТУ
Микробиологический ликбез: о полезных свойствах витамина Р
Прогноз по паводку на Алтае сбылся
ВТБ предлагает ипотечным заемщикам онлайн-заказ оценки квартир
18 человек спасли от гибели алтайские пожарные
В Алтайском крае решился спор бывшего арендатора "Изумрудного" и краевого ведомства
В Барнауле в День памяти и скорби пройдут патриотические акции
Владимиру Путину задали вопрос про аэропорт Алтая
В барнаульском сквере нашли дефекты после обновления
Алтайские специалисты расскажут о хлебе
Погода на 21 июня 2019 года: туман и +26 градусов
В Барнауле участок улицы Профинтерна перекроют на три недели
Мужчина с пятью судимостями умолял судью не сажать его за пьяную езду
Выпускники АлтГТУ приглашаются на работу в крупнейшие компании сферы машиностроения
Один бомж напал на другого из-за денег
Барнаульцев приглашают собирать жимолость
Улицу Энтузиастов ремонтируют в Барнауле