Штормпрогноз передали синоптики на 22 и 23 июня 2019 года в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 11:40 2019-06-21T11:40:54+03:00

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Дождь, грозы и град передают синоптики на 22 и 23 июня 2019 года по Алтайскому краю.

По данным синоптиков, во второй половине дня 22 июня местами в южных районах и 23 июня в большинстве районов ожидаются дожди, местами сильные ливневые дожди, грозы и град. При грозах возможно усиление ветра до 22 метров в секунду. Прогнозируется похолодание.

Подразделения Главного управления МЧС России по Алтайскому краю готовы к ликвидации возможных последствий непогоды, а также оказанию помощи.

При непогоде спасатели просят не выходить из капитальных строений. На улице обходите рекламные щиты и не укрывайтесь под деревьями. Если ливень застал вас в дороге, то припаркуйте автомобиль, так как ухудшается видимость и сцепление с дорожным полотном. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться, рыбачить.

ИСТОЧНИК KP.RU