2019-06-21T08:33:45+03:00
Происшествия

В Бийске произошло несколько налетов на микрофинансовые конторы

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Фото: МУ МВД России «Бийское»Фото: МУ МВД России «Бийское»
Изменить размер текста:

В Бийске за один день было совершено сразу два налета на микрофинансовые организации.

Как сообщает «МК на Алтае», в отдел полиции «Восточный» МУ МВД России «Бийское» буквально с разницей в несколько минут поступило два заявления о грабежах в двух разных офисах микрофинансовых организаций.

- В первом случае с помощью угроз мужчина забрал 36 тысяч рублей, во втором 10,5 тысяч рублей, - пишет источник информации.

Во время разбирательства выяснилось, что злоумышленник попал на кадры камеры видеонаблюдения. На вид ему 30-35 лет, рост 175-180 сантиметров, плотного телосложения, под глазами имеются синяки. Преступник был одет в синюю кофту с белыми надписями, черные штаны и темную кепку.

Всех, кто узнал злоумышленника или видел его, просят сообщить об этом в правоохранительные органы по телефонам в Бийске: 8 (3854) 39-41-52, 39-40-52 или 02.

Кстати, по фактам налетов было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Первого абитуриента зачислили в АлтГТУ
Микробиологический ликбез: о полезных свойствах витамина Р
Прогноз по паводку на Алтае сбылся
ВТБ предлагает ипотечным заемщикам онлайн-заказ оценки квартир
18 человек спасли от гибели алтайские пожарные
В Алтайском крае решился спор бывшего арендатора "Изумрудного" и краевого ведомства
В Барнауле в День памяти и скорби пройдут патриотические акции
Владимиру Путину задали вопрос про аэропорт Алтая
В барнаульском сквере нашли дефекты после обновления
Алтайские специалисты расскажут о хлебе
Погода на 21 июня 2019 года: туман и +26 градусов
В Барнауле участок улицы Профинтерна перекроют на три недели
Мужчина с пятью судимостями умолял судью не сажать его за пьяную езду
Выпускники АлтГТУ приглашаются на работу в крупнейшие компании сферы машиностроения
Один бомж напал на другого из-за денег
Барнаульцев приглашают собирать жимолость
Улицу Энтузиастов ремонтируют в Барнауле