В Бийске произошло несколько налетов на микрофинансовые конторы

СЕГОДНЯ 08:33 2019-06-21T08:33:45+03:00

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В Бийске за один день было совершено сразу два налета на микрофинансовые организации.

Как сообщает «МК на Алтае», в отдел полиции «Восточный» МУ МВД России «Бийское» буквально с разницей в несколько минут поступило два заявления о грабежах в двух разных офисах микрофинансовых организаций.

- В первом случае с помощью угроз мужчина забрал 36 тысяч рублей, во втором 10,5 тысяч рублей, - пишет источник информации.

Во время разбирательства выяснилось, что злоумышленник попал на кадры камеры видеонаблюдения. На вид ему 30-35 лет, рост 175-180 сантиметров, плотного телосложения, под глазами имеются синяки. Преступник был одет в синюю кофту с белыми надписями, черные штаны и темную кепку.

Всех, кто узнал злоумышленника или видел его, просят сообщить об этом в правоохранительные органы по телефонам в Бийске: 8 (3854) 39-41-52, 39-40-52 или 02.

Кстати, по фактам налетов было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU