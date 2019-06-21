В Бийске произошло несколько налетов на микрофинансовые конторы
В Бийске за один день было совершено сразу два налета на микрофинансовые организации.
Как сообщает «МК на Алтае», в отдел полиции «Восточный» МУ МВД России «Бийское» буквально с разницей в несколько минут поступило два заявления о грабежах в двух разных офисах микрофинансовых организаций.
- В первом случае с помощью угроз мужчина забрал 36 тысяч рублей, во втором 10,5 тысяч рублей, - пишет источник информации.
Во время разбирательства выяснилось, что злоумышленник попал на кадры камеры видеонаблюдения. На вид ему 30-35 лет, рост 175-180 сантиметров, плотного телосложения, под глазами имеются синяки. Преступник был одет в синюю кофту с белыми надписями, черные штаны и темную кепку.
Всех, кто узнал злоумышленника или видел его, просят сообщить об этом в правоохранительные органы по телефонам в Бийске: 8 (3854) 39-41-52, 39-40-52 или 02.
Кстати, по фактам налетов было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
ИСТОЧНИК KP.RU