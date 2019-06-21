Владимиру Путину задали вопрос про аэропорт Алтая

СЕГОДНЯ 04:22 2019-06-21T04:22:16+03:00

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Аэропорт Горно-Алтайска, возобновивший работу в 2011 году, показали в эфире во время «Прямой линии» с Президентом РФ Владимиром Путиным. Сотрудники рассказали главе государства, что этот объект очень нужен как местным жителям, так туристам, число которых уже превысило 2 млн в год.

Как сообщили в пресс-службе главы Республики Алтай, развитие авиации в регионе напрямую влияет на развитие туризма. В планах – возобновление внутрирегиональных авиаперевозкок.

- Что касается этого аэропорта, я хорошо его знаю. Он строился по прямому моему распоряжению, потому что летать туда можно было только через Барнаул, а это не способствовало развитию туристического потенциала. Он там колоссальный, и мне очень приятно слышать, что туристический поток в Горный Алтай увеличился в разы. Это – одна из целей, которые мы перед собой ставили, - сказал президент.

- С 16 июля приступает к работе новый перевозчик – авиакомпания «Победа» на направление Горно-Алтайск – Москва. Это, в том числе, удешевляет стоимость билетов, - рассказал врио главы Олег Хорохордин.

Также ежедневно самолеты авиакомпании «СиЛА» летают в Новосибирск и Красноярск. Дважды в неделю выполняются рейсы на Казань и Екатеринбург. В планах – организация авиасообщения с Санкт-Петербургом и Новокузнецком, а также возобновление внутрирегиональных перелетов.

ИСТОЧНИК KP.RU