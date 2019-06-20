Мужчина с пятью судимостями умолял судью не сажать его за пьяную езду
В Барнауле в шестой раз осудили мужчину, который сел за руль в пьяном виде.
В тот день мужчина «накатил на грудь» по прекрасному поводу – отметил день рождения, а затем сел за руль автомобиля жены и отправился куда-то по делам.
- Своими действиями он подвергал опасности других участников движения, а также и свою собственную жизнь, - говорит старший помощник прокурора С. Касьянова.
По ходу его движения, автомобиль остановили сотрудники ГИБДД. Они установили, что водитель за рулем находится в состоянии опьянения. Уже во время разбирательства стало известно, что у барнаульца уже есть несколько судимостей за управление в нетрезвом виде. Если быть точнее, с 2017 года он привлекался к ответственности пять раз.
В очередной раз водитель просил судью не назначать ему реальный срок, но последний остался неуклонным в своем решении – полтора года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Помимо этого он не может заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на три года.
ИСТОЧНИК KP.RU