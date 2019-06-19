2019-06-19T11:46:12+03:00
Общество

В Алтайском крае прошла приемка первой школы

Анна СЕМИНА
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В Алтайском крае еще до официального завершения учебного года состоялась первая приемка к следующему году.

Еще не завершились резервные дни для сдачи Единых государственных экзаменов, а в Алтайском крае уже началась приемка общеобразовательных учреждений к учебному году 2019-2020 годов. Первой проверку проходила Павловская школа-интернат.

- За счет средств краевого бюджета в школе для детей с ограниченными возможностями здоровья провели капитальный ремонт. Продолжили работу по благоустройству территории, развитию материально-технической базы, закупили специальные учебники, научно-методические и справочные материалы, - сообщают в правительстве региона.

Для того чтобы процесс обучения был безопасным, в интернате провели все запланированные противопожарные и антитеррористические мероприятия. Также школа полностью готова к предстоящему отопительному сезону.

Отметим, основная волна проверок и приемок пройдет с 1 по 15 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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