Бийчанин выгнал из своей квартиры приставов игрушечным пистолетом

СЕГОДНЯ 11:07 2019-06-19T11:07:32+03:00

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Житель Бийска задолжал 20 тысяч рублей за свет. Из-за этого в квартиру мужчины нагрянули энергетик и приставы, но бийчанин прогнал их игрушечным пистолетом, сообщает «Бийский рабочий».

Как позже бийчанин объяснил на суде, две женщины и мужчина были в верхней одежде, поэтому он не признал в них представителей власти. Когда незваные гости зашли в квартиру и стали говорить про задолженность, мужчина сообщил, что не работает по состоянию здоровья и не может оплатить долг. Когда пристав начала выписывать бийчанину повестку, хозяин квартиры вытолкал ее в подъезд, затем подошел к тумбочке и достал из нее пистолет.

Учитывая агрессивное поведение хозяина, женщина приняла пистолет за настоящее оружие. Также бийчанин сообщил приставам, что если они придут снова, он прострелит им колени. Из-за этого случая на мужчину завели уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Оказалось, что бийчанин в одиночку воспитывает ребенка, мать которого хотят лишить родительских прав. У бийчанина раздроблен позвоночник и нет одной почти, поэтому он не может работать. По его словам, с ребенком они живут на 770 рублей (алименты и пособие на ребенка), помогают соседи. С учетом этих обстоятельств мужчину лишили свободы на два года и постановили считать его условным с испытательным сроком на один год.

ИСТОЧНИК KP.RU