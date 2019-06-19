2019-06-19T09:15:37+03:00
Происшествия

В Бийске мужчина украл около тонны дизельного топлива

Юлия ЕВГРАФОВА
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С территории одного из бензохранилищ Бийска украли дизельное топливо. Виновника оперативно нашли, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

В полицию обратились сотрудники службы безопасности предприятия. Они рассказали, что с бензохранилища пропало 992 литра дизельного топлива. Накануне организация получила очередную партию общим объемом 11,5 тонн. А уже утром рабочие заметили, что пломбы на цистерне сорваны, а часть топлива пропала. Так общая сумма ущерба составила 45 тысяч рублей.

Вскоре полиции удалось найти похитителя. Им оказался 35-летний сторож, который позже признал свою вину. Он рассказал, что слил с бензовоза топливо в канистры и продал неизвестным по сниженной цене.

По факту кражи на сторожа возбудили уголовное дело. Сейчас мужчина под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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