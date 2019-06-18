2019-06-18T09:11:43+03:00
Общество

Митинг в защиту памятников культуры пройдет в Барнауле

Анна СЕМИНА
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В среду, 19 июня, в Барнауле проведут митинг в защиту памятников истории и архитектуры.

Ожидается, что на него соберутся общественники, краеведы и историки. Этим митингом они хотят еще раз попытаться привлечь внимание властей к проблеме сохранения историко-культурного наследия Алтайского края, пишет «МК на Алтае».

- На этой акции мы хотим не только показать масштаб проблемы, но и озвучить важные заявления и предложения по ее решению, - отметил представитель общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль Барнаул» Игорь Берг.

Дело в том, что в последнее время ситуация с историческими зданиями в том же Барнауле только осложнилась. С последнего митинга прошел год и за этот год был снят особый статус с памятника 20 века – усадьбы купца Михайлова. Теперь на ее месте должно появиться здание для прокуратуры.

Митинг пройдет на площади Свободы в 12 часов, а вечером организаторы протеста проведут общегородскую экскурсию «Память под угрозой».

- В ней могут принять участие все желающие. Экскурсоводом выступит кандидат исторических наук, краевед Данил Дегтярев, - добавляет источник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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