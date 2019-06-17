Пик активности клещей наблюдается в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 07:01 2019-06-17T09:08:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В настоящий момент в Алтайском крае отмечается пик численности и активности клещей.

С конца марта в поликлиники обратились 7 870 жителей Алтайского края, из которых 2 646 – детей. Что касается Барнаула, то у нас в городе укусили 2 353 человека, в том числе 453 ребенка.

- Диагноз «клещевой энцефалит» подтвержден у четырех жителей края, в том числе у двух детей в возрасте до 14 лет. На сегодняшний день в стационарах края с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом находятся 14 человек, - отметили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора .

Справка КП

При присасывании клеща необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью в травмпункты медицинских организаций по месту жительства. Исследование насекомых проводят в вирусологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае: Барнаул, улица Максима Горького, 28, телефон 8 (3852) 50-40-34.

ИСТОЧНИК KP.RU