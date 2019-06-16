2019-06-16T09:26:30+03:00
Происшествия

Девушка и маленький мальчик выпали из окон в Барнауле

Юлия ЕВГРАФОВА
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Вечером 15 июня в Индустриальном районе со второго этажа выпал маленький ребенок. Об этом сообщили очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

Около 17:30 в жилом доме по адресу Куета,5 выпал мальчик. Очевидцы сообщают, что на вид ребенку 3-4 года. С места происшествия малыша увезла скорая. О его состоянии пока ничего неизвестно.

К слову, за несколько дней до этого происшествия, 12 июня, с четвертого этажа дома по адресу улица Шукшина, 8 выпала 19-летняя девушка. Она была в гостях у своего родственника и решила помыть окна на лоджии. В процессе девушка не удержалась и упала.

В результате девушка получила сотрясение головного мозга, закрытый перелом таза, перелом позвоночника, крестца, седалищной кости, ушиб мягких тканей пяточных областей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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