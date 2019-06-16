Бийским медикам вручили награды к профессиональному празднику

СЕГОДНЯ 07:41 2019-06-16T07:41:43+03:00

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Каждый год в третье воскресенье июня в России отмечается день медицинского работника. Так накануне профессионального праздника бийским медикам вручили награды от министерства здравоохранения РФ, сообщает «Бийский рабочий».

Почетные грамоты и благодарственные письма за многолетний и добросовестный труд получили около 250 человек. Наградили врачей, фельдшеров, медсестер, фармацевтов, поваров, уборщиков больниц и санитарок.

Со словами благодарности выступил заместитель министра здравоохранения Алтайского края Владимир Лещенко:

- Уважаемые коллеги, позвольте поблагодарить вас за то, что, изначально выбрав профессию служить людям, вы остаетесь в ней. Поздравить с наступающим праздником и пожелать всего самого наилучшего и самого доброго, потому что впереди у нас стоят масштабные задачи. Мы пережили годы безденежья, годы разрухи, вы сумели устоять, как специалисты. Мне очень бы хотелось, чтобы сегодня мы сделали главное - сберегли наше медицинское сообщество и каждого специалиста. Только вашими руками, можно выполнить задачи, которые ставятся перед нами сейчас, - сказал он.

К слову, самую престижную награду, нагрудный знак «Отличник здравоохранения», получили двое врачей. Александр Шинкаренко, заведующий группой анестезиологии и реанимации онкологического диспансера и Вера Елфимова, заведующая терапевтическим отделением городской больницы № 4.

ИСТОЧНИК KP.RU