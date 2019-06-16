В Алтайском крае хотят построить круглогодичный детский лагерь

СЕГОДНЯ 05:49 2019-06-16T05:49:57+03:00

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В Алтайском крае планируют построить круглогодичный детский лагерь. По словам инвесторов, это будет один из самых больших и лучших лагерей в стране. Он будет умещать около 1,5 тысяч детей в смену и порядка 42 тысяч в год!

Детский оздоровительный лагерь хотят построить на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь». Инфраструктура этой местности позволяет это сделать. На территории запущено газоснабжение, решается вопрос с комплексным электроснабжением.

- Наша задача - создать один из лучших и больших лагерей в России, мы хотим к этому прийти. Хотелось бы, чтобы в каком-то виде это был «Артек», для себя мы его так называем пока. О какой-то официальной совместимости с действующем «Артеком» пока рано говорить. У нас есть с ним историческая связка в связи с тем, что во время Великой Отечественной войны на территорию Алтайского края в поселок Белокуриха вывозился «Артек». Этот исторический факт дал толчок группе инвесторов для того, чтобы рассмотреть вопрос создания здесь круглогодичного лагеря, - рассказал генеральный директор компании-инвестора Кирилл Светличный.

К слову, создание детского лагеря в Алтайском крае вписывается в проект федеральной программы модернизации инфраструктуры детского отдыха на условиях государственно-частного партнерства.

ИСТОЧНИК KP.RU