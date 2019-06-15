2019-06-15T16:02:58+03:00
Происшествия

Два барнаульца открыли интернет-магазин по продаже наркотиков

Дарья САВЕНКО
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Общая прибыль за четыре месяца составила около 2,3 млн рублей.Общая прибыль за четыре месяца составила около 2,3 млн рублей.Фото: Дарья САВЕНКО
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Два жителя Барнаула предстанут перед судом за продажу наркотиков.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, приятели создали интернет-магазин по продаже наркотических средств. Товар крупными партиями они приобретали через тайники-закладки, а продавали также, но уже в более мелких дозах. Информацию об этом они публиковали на своем сайте. Магазин проработал целых четыре месяца. За это время было продано более 680 «тайников-закладок» с наркотическими средствами, а общая прибыль составила около 2,3 млн рублей. При задержании у них изъяли крупные партии наркотиков.

Они обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), в значительном размере, организованной группой, то есть в совершении преступления. Каждому из них грозит до 20 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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