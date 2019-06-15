Алтайский краевой суд приговорил педофила к 24 годам тюрьмы

СЕГОДНЯ 15:20 2019-06-15T15:25:05+03:00

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Алтайский краевой суд вынес приговор жителю Белгородской области, который из тюрьмы растлил мальчика.

Как рассказали в пресс-службе суда, будучи в исправительной колонии, он предложил мальчику из Барнаула подзаработать. Ребенок за деньги должен был отправлять ему свои фотографии и видеозаписи порнографического характера. Мальчик согласился, так как в силу возврата не понимал, что это плохо. Вскоре об этом узнали родители и обратились в полицию.

Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. Подсудимый был признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (ч. 5 ст. 132 УК РФ). Свою вину он не признал.

В пресс-службе отметили, что мужчина имеет высшее образование, женат, официально не трудоустроен. В момент совершения преступления он уже был приговорен к 15 годам лишения свободы за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел подсудимому явку с повинной, признание вины и раскаяние в содеянном. По совокупности приговоров ему назначили наказание в виде 24 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними на срок десять лет, с ограничением свободы на один год шесть месяцев. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU