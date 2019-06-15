Детям-сиротам дали в Бийске 38 квартир
Хорошие новости из Бийска - детям-сиротам дали 38 квартир в новостройках.
Как рассказали в пресс-службе Минстроя Алтайского края, будущие жильцы начали получать ключи от квартир в конце мая. С 2016 года жилье приобретается только в новых домах. Перед оформлением каждую квартиру осматривает специальная комиссия. Специалисты оценивают соблюдение требований противопожарной безопасности, проверяют качество установленной в квартире сантехники и канализации, окон, батарей, внутренней отделки, а также общее состояние многоквартирного дома.
В пресс-службе отметили, что в июне планируется объявить электронные аукционы на приобретение еще 51 квартиры в Барнауле, 80 в Новоалтайске и 42 - в Бийске.
В 2018 году на обеспечение жильем детей-сирот было направлено 482 млн рублей. Жильем был обеспечен 421 человек. В 2019 году выделено почти 500 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU