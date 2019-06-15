2019-06-15T06:33:10+03:00
Общество

Детям-сиротам дали в Бийске 38 квартир

Дарья САВЕНКО
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В 2018 году на обеспечение жильем детей-сирот было направлено 482 млн рублей.В 2018 году на обеспечение жильем детей-сирот было направлено 482 млн рублей.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Хорошие новости из Бийска - детям-сиротам дали 38 квартир в новостройках.

Как рассказали в пресс-службе Минстроя Алтайского края, будущие жильцы начали получать ключи от квартир в конце мая. С 2016 года жилье приобретается только в новых домах. Перед оформлением каждую квартиру осматривает специальная комиссия. Специалисты оценивают соблюдение требований противопожарной безопасности, проверяют качество установленной в квартире сантехники и канализации, окон, батарей, внутренней отделки, а также общее состояние многоквартирного дома.

В пресс-службе отметили, что в июне планируется объявить электронные аукционы на приобретение еще 51 квартиры в Барнауле, 80 в Новоалтайске и 42 - в Бийске.

В 2018 году на обеспечение жильем детей-сирот было направлено 482 млн рублей. Жильем был обеспечен 421 человек. В 2019 году выделено почти 500 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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